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Эрдоган: У Турции не будет проблем с энергоносителями зимой

Эрдоган: У Турции не будет проблем с энергоносителями зимой Турция не будет испытывать проблем с энергоносителями в предстоящий зимний период.
В регионе
9 октября 2022 г. 21:16
Эрдоган: У Турции не будет проблем с энергоносителями зимой

Турция не будет испытывать проблем с энергоносителями в предстоящий зимний период.

Как передает Report со ссылкой на телеканал TRT, об этом на встрече с молодежью в Стамбуле заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"В Европе все сейчас в трудной ситуации. Мы уже завершили подготовку к зиме, полностью к ней готовы и не будем испытывать проблем с энергоносителями. У нас все готово в плане обеспечения нашего народа природным газом и углем. Вопрос пока в их доставке по доступным ценам, и мы над этим работаем", - сказал Эрдоган.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: "Türkiyənin qışda enerji problemi olmayacaq"

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