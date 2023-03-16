О нас

Эрдоган: У ОТГ очень широкие возможности сотрудничества от Адриатического моря до Азии

Эрдоган: У ОТГ очень широкие возможности сотрудничества от Адриатического моря до Азии "Организация тюркских государств становится новым центром голоса, дыхания и синергии в процессе блокирования объединений без справедливых институциональных структур".
В регионе
16 марта 2023 г. 21:57
Эрдоган: У ОТГ очень широкие возможности сотрудничества от Адриатического моря до Азии

"Организация тюркских государств становится новым центром голоса, дыхания и синергии в процессе блокирования объединений без справедливых институциональных структур".

Как сообщает Report, об этом на брифинге для местных и зарубежных журналистов по итогам внеочередного саммита глав государств Организации тюркских государств заявил президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.

"У нас очень широкие возможности сотрудничества от Адриатического моря до Азии. Необходимо правильно оценить возможности, которые бы открыли путь тюркскому миру. От политической солидарности до экономического сотрудничества во главе с энергетикой и транспортом, у нас есть возможность превратить это в прибыль.

Считаю достижения братских стран за относительно короткий период независимости очень важными для нашего общего будущего. Этот огромный потенциал указывает на размер сферы влияния нашей организации. С каждым саммитом мы укрепляем масштаб и основу этого воздействия".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: “Türk Dövlətləri Təşkilatı səsin, nəfəsin və sinerjinin yeni mərkəzinə çevrilir”

Самое важное

В Анкарской декларации ОТГ осуждено нападение на посольство Азербайджана в Тегеране
В Анкарской декларации ОТГ осуждено нападение на посольство Азербайджана в Тегеране
16 марта 2023 г. 17:23
МИД Азербайджана призвал международное сообщество не закрывать глаза на политику Армении по минированию территорий
МИД Азербайджана призвал международное сообщество не закрывать глаза на политику Армении по минированию территорий
16 марта 2023 г. 16:15
Два человека погибли при подрыве на мине в Агдаме
Два человека погибли при подрыве на мине в Агдаме
16 марта 2023 г. 15:09
Ильхам Алиев: стихийное бедствие в Турции глубоко потрясло азербайджанский народ
Ильхам Алиев: стихийное бедствие в Турции глубоко потрясло азербайджанский народ
15 марта 2023 г. 23:42
Состоялась встреча президента Ильхама Алиева с Реджепом Тайипом Эрдоганом
ФотоСостоялась встреча президента Ильхама Алиева с Реджепом Тайипом Эрдоганом
15 марта 2023 г. 23:22
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с визитом в Турцию
ФотоПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с визитом в Турцию
15 марта 2023 г. 20:26
Состоялась встреча президента Азербайджана с руководителями ведущих компаний Германии
ФотоСостоялась встреча президента Азербайджана с руководителями ведущих компаний Германии
15 марта 2023 г. 19:12
Таха Айхан: Для борьбы с исламофобией необходимо организовать межобщественный диалог
Таха Айхан: Для борьбы с исламофобией необходимо организовать межобщественный диалог
15 марта 2023 г. 13:30
Управление мусульман Кавказа обнародовало календарь месяца Рамазан
Управление мусульман Кавказа обнародовало календарь месяца Рамазан
15 марта 2023 г. 13:28
Президент Азербайджана: Мирный договор с Арменией может быть подписан на основе пяти принципов
Президент Азербайджана: Мирный договор с Арменией может быть подписан на основе пяти принципов
14 марта 2023 г. 20:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi