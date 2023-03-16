Эрдоган: У ОТГ очень широкие возможности сотрудничества от Адриатического моря до Азии

"Организация тюркских государств становится новым центром голоса, дыхания и синергии в процессе блокирования объединений без справедливых институциональных структур".

"Организация тюркских государств становится новым центром голоса, дыхания и синергии в процессе блокирования объединений без справедливых институциональных структур".

Как сообщает Report, об этом на брифинге для местных и зарубежных журналистов по итогам внеочередного саммита глав государств Организации тюркских государств заявил президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.

"У нас очень широкие возможности сотрудничества от Адриатического моря до Азии. Необходимо правильно оценить возможности, которые бы открыли путь тюркскому миру. От политической солидарности до экономического сотрудничества во главе с энергетикой и транспортом, у нас есть возможность превратить это в прибыль.

Считаю достижения братских стран за относительно короткий период независимости очень важными для нашего общего будущего. Этот огромный потенциал указывает на размер сферы влияния нашей организации. С каждым саммитом мы укрепляем масштаб и основу этого воздействия".