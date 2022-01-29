Эрдоган: У нас нет проблем с поставками газа

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что у Турции нет проблем с поставками газа.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что у Турции нет проблем с поставками газа.

Об этом передает Report cо ссылкой на турецкие СМИ.

"У нас нет такой проблемы. У нас есть природный газ, у нас есть запасы, мы принимаем все наши меры предосторожности", — сказал турецкий лидер на церемонии открытия жилых домов, рабочих мест и инвестиций в инфраструктуру Дерели-Доганкент в Гиресуне.

Иран — один из крупных поставщиков газа в Турцию — ранее приостановил поставки газа на 10 дней из-за технического сбоя. Позже Тегеран сообщил о возобновлении экспорта газа, однако правительство Турции опровергло эти заявления и направило в Тегеран специальную делегацию для разрешения ситуации.

Более половины электроэнергии в Турции производится на газовых электростанциях, в связи с этим правительство было вынуждено ввести отключение электроэнергии на три дня в неделю практически во всех промышленных зонах.

Ранее официальный представитель Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов заявил о том, что Баку получил запрос Турции на дополнительные поставки газа в связи с техническими проблемами импорта из Ирана, было принято решение увеличить поставки.

В пятницу стало известно, что Иран возобновил поставки природного газа в Турцию в ограниченном объеме.