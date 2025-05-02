Эрдоган: Туркменский газ через 5 лет будет транспортироваться в Турцию по дну Каспия

Турция через пять лет будет импортировать природный газ из Туркменистана по трубам, проложенным по дну Каспия.

Турция через пять лет будет импортировать природный газ из Туркменистана по трубам, проложенным по дну Каспия.

Как передает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на Саммите природных ресурсов в Стамбуле.

"С марта этого года мы поставляем туркменский газ в Турцию через территорию Ирана", - подчеркнул турецкий лидер.

По его словам, до сих пор по этому маршруту было транспортировано 250 млн кубометров природного газа, а к концу года этот показатель, как ожидается, вырастет до 1,3 млрд кубометров.