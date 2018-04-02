Эрдоган: Турецкая армия готовится к новым операциям

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Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ "Сегодня Турция находит террористические группировки вдали от границ и входит в их убежища. Они бегут, мы их гоним".

Как сообщает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на церемонии открытия в Стамбуле 80 школ и 59 спортивных школ.

"Они убежали в Африн (Сирия), Синджар (Ирак). В Багдаде мы специально подчеркнули: "Если можете, решите, иначе мы придем и решим". Мы не ждем чьего-то разрешения для этого. Мы не зависим ни от чьего мнения. Вчера вечером мы были в самой близкой к Африну точке. У нас состоялась прекрасная встреча. Идет подготовка для продвижения вперед к новым целям. О новых целях мы можем услышать в любой момент", - сказал он.

Президент Турции заявил, что у народа, не имеющего целей, не может быть будущего:

"Вы увидите Турцию 2053 и 2071 годов. Наша цель ввести Турцию в 10 самых демократичных и экономически развитых стран мира".