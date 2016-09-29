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    Эрдоган: Турцию посетили 60 тысяч россиян после возобновления чартеров

    У нас есть большие надежды на дальнейшее увеличение турпотока из России

    Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Турцию посетили 60 тыс. туристов из России, после того как были возобновлены чартерные авиарейсы между двумя странами. 

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

    "После отмены запрета на полет чартеров из России к нам уже приехали 60 тыс. российских туристов. У нас есть большие надежды на дальнейшее увеличение турпотока из России", - заявил Эрдоган в ходе встречи с главами районных администраций в Анкаре.

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