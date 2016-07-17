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​Эрдоган: Турция ждет ответа от США на запрос о выдаче Гюлена

​Эрдоган: Турция ждет ответа от США на запрос о выдаче Гюлена
Минюст и МИД отправил требования США о выдаче Гюлена

Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ Турция ждет от США реакции на запрос о выдаче Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в попытке военного переворота в стране.

Как передает Report, об этом заявил Эрдоган в Стамбуле, выступая на церемонии похорон жертв попытки военного переворота.

"Они (сторонники Гюлена) как вирус рака проникли во все органы государства. Мы знали об этом, минюст и МИД отправил наши требования США (о выдаче Гюлена). Посмотрим на их реакцию", - отметил президент Турции.

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