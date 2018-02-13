Эрдоган: Турция защитит свои права и в Эгейском море

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Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ "Так же как и в Африне, мы защитим свои права и в Эгейском море".

Как сообщает Report, об этом на расширенном заседании парламентской фракции партии Справедливости и развития (AKP) заявил президент Турции, председатель структуры Реджеп Тайип Эрдоган.

"Поиски на побережье Кипра природного газа и неполноценная деятельность на скалах в Егейском море, не ускользают от нашего внимания. Мы в очередной раз предупреждаем тех, кто злоупотребив напряженностью ситуации на юге нашей страны, перегибает палку на Кипре и Егее. Мы нарушим и их планы, также как сделали это операциями "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь" и предусмотренными на ближайшее время в Мюнбиче и других регионах шагами, нарушив сценарии тех, кто ведет ошибочный счет на нашей южной границе", - подчеркнул он.