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Эрдоган: Турция зарекомендовала себя как основной производитель и поставщик оружия

Эрдоган: Турция зарекомендовала себя как основной производитель и поставщик оружия "В последние десятилетия Турция зарекомендовала себя как крупный производитель и поставщик оружия на мировой рынок".
В регионе
13 августа 2022 г. 21:58
Эрдоган: Турция зарекомендовала себя как основной производитель и поставщик оружия

"В последние десятилетия Турция зарекомендовала себя как крупный производитель и поставщик оружия на мировой рынок".

Как сообщает Report, об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Глава государства отметил, что Турция укрепляет свои позиции в сфере вооружений и энергетических ресурсов. Только за последние два десятилетия страна зарекомендовала себя как крупный производитель и поставщик вооружений на мировом рынке, вышла из категории импортеров вооружений.

По его словам, зависимость Турции от импорта в сфере обороны снизилась до минимума за последний 21 год.

"Наши усилия не ограничиваются оборонным сектором. Важные шаги предпринимаются в области энергетики. Пока европейцы всерьез обеспокоены предстоящей зимой, Турция предпринимает стратегические шаги для обеспечения энергетической безопасности", - сказал турецкий лидер.

Он обратил внимание на разведочные и буровые работы в частях Черного и Средиземного морей, принадлежащих Турции. Эрдоган заверил, что благодаря газу, добываемому из местных месторождений, Турция станет сильнее.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: “Türkiyə özünü əsas silah istehsalçısı və təchizatçısı kimi təsdiqləyib”

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