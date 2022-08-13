Эрдоган: Турция зарекомендовала себя как основной производитель и поставщик оружия

"В последние десятилетия Турция зарекомендовала себя как крупный производитель и поставщик оружия на мировой рынок".

"В последние десятилетия Турция зарекомендовала себя как крупный производитель и поставщик оружия на мировой рынок".

Как сообщает Report, об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Глава государства отметил, что Турция укрепляет свои позиции в сфере вооружений и энергетических ресурсов. Только за последние два десятилетия страна зарекомендовала себя как крупный производитель и поставщик вооружений на мировом рынке, вышла из категории импортеров вооружений.

По его словам, зависимость Турции от импорта в сфере обороны снизилась до минимума за последний 21 год.

"Наши усилия не ограничиваются оборонным сектором. Важные шаги предпринимаются в области энергетики. Пока европейцы всерьез обеспокоены предстоящей зимой, Турция предпринимает стратегические шаги для обеспечения энергетической безопасности", - сказал турецкий лидер.

Он обратил внимание на разведочные и буровые работы в частях Черного и Средиземного морей, принадлежащих Турции. Эрдоган заверил, что благодаря газу, добываемому из местных месторождений, Турция станет сильнее.