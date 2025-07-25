Эрдоган: Турция задействовала 27 самолетов и 105 вертолетов для тушения лестных пожаров

Турция задействовала 27 самолетов и 105 вертолетов для тушения лестных пожаров на территории страны.
Как сообщает Report, об этом журналистам заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Он добавил, что в настоящее время к тушению пожаров привлечены также 6 тыс. единиц техники и 25 тыс. человек личного состава.
Помимо этого, президент Турции рассказал о развитии оборонной промышленности страны, подчеркнув, что на момент его вступления в должность (лидера Турции, с марта 2003 года - ред.) потенциал оборонной промышленности составлял $20 млрд, а сейчас он достигает $80 млрд.
Отметим, что в различных регионах Турции в настоящее время бушуют лестные пожары.