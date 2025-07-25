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Эрдоган: Турция задействовала 27 самолетов и 105 вертолетов для тушения лестных пожаров

Эрдоган: Турция задействовала 27 самолетов и 105 вертолетов для тушения лестных пожаров 15:51 Турция задействовала 27 самолетов и 105 вертолетов для тушения пожаров.
В регионе
25 июля 2025 г. 16:06
Эрдоган: Турция задействовала 27 самолетов и 105 вертолетов для тушения лестных пожаров

Турция задействовала 27 самолетов и 105 вертолетов для тушения лестных пожаров на территории страны.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он добавил, что в настоящее время к тушению пожаров привлечены также 6 тыс. единиц техники и 25 тыс. человек личного состава.

Помимо этого, президент Турции рассказал о развитии оборонной промышленности страны, подчеркнув, что на момент его вступления в должность (лидера Турции, с марта 2003 года - ред.) потенциал оборонной промышленности составлял $20 млрд, а сейчас он достигает $80 млрд.

Отметим, что в различных регионах Турции в настоящее время бушуют лестные пожары.

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Версия на английском языке Erdogan: Türkiye deploys 27 planes and 105 helicopters to fight forest fires
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: Türkiyə yanğınlarla mübarizəyə 27 təyyarə, 105 helikopter cəlb edib

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