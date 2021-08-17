Эрдоган: Турция за последние 19 лет совершила революцию в оборонпроме

Турция за последние 19 лет совершила настоящую революцию в отечественном оборонпроме

Турция за последние 19 лет совершила настоящую революцию в отечественном оборонпроме.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на открытии 15-й Международной выставки оборонной промышленности IDEF-21 в Стамбуле.

Президент обратил внимание на тот факт, что за последние десятилетия Турция резко снизила зависимость от импорта вооружения, доведя показатель импортозамещения до 80 процентов с прежних 20 процентов.

"Анкара сделала ставку на оборонпром, чтобы противостоять проблемам, создаваемым крупными производителями вооружения, явным и скрытым эмбарго. Если ранее турецкий экспорт продукции оборонной и аэрокосмической промышленности Турции не достигал и 250 млн долларов, то сегодня этот показатель превысил отметку 3 млрд долларов", - констатировал президент.