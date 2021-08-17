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Эрдоган: Турция за последние 19 лет совершила революцию в оборонпроме

Эрдоган: Турция за последние 19 лет совершила революцию в оборонпроме Турция за последние 19 лет совершила настоящую революцию в отечественном оборонпроме
В регионе
17 августа 2021 г. 17:40
Эрдоган: Турция за последние 19 лет совершила революцию в оборонпроме
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Турция за последние 19 лет совершила настоящую революцию в отечественном оборонпроме.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на открытии 15-й Международной выставки оборонной промышленности IDEF-21 в Стамбуле.

Президент обратил внимание на тот факт, что за последние десятилетия Турция резко снизила зависимость от импорта вооружения, доведя показатель импортозамещения до 80 процентов с прежних 20 процентов.

"Анкара сделала ставку на оборонпром, чтобы противостоять проблемам, создаваемым крупными производителями вооружения, явным и скрытым эмбарго. Если ранее турецкий экспорт продукции оборонной и аэрокосмической промышленности Турции не достигал и 250 млн долларов, то сегодня этот показатель превысил отметку 3 млрд долларов", - констатировал президент.

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Версия на английском языке Erdogan: Turkey made revolution in defense industry over past 19 years
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: “Türkiyə son 19 ildə müdafiə sənayesində inqilab edib”

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