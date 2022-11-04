Эрдоган: Турция выступает за скорейшее возобновление переговоров между Россией и Украиной

Турция выступает за скорейшее возобновление переговоров между Россией и Украиной для прекращения конфликта.

Турция выступает за скорейшее возобновление переговоров между Россией и Украиной для прекращения конфликта.

Как передает Report об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Стамбуле.

"Считаем необходимым вернуться за стол переговоров для скорейшего прекращения конфликта между Россией и Украиной и создания возможности для справедливого разрешения конфликта", - подчеркнул глава турецкого государства.

Он отметил, что Турция сосредоточится на продлении зернового соглашения, срок действия которого истекает 19 ноября.

Отметим, что в результате дипломатических усилий на высоком уровне между Россией и Украиной были возобновлены поставки по "зерновому коридору".