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Эрдоган: Турция выступает за скорейшее возобновление переговоров между Россией и Украиной

Эрдоган: Турция выступает за скорейшее возобновление переговоров между Россией и Украиной Турция выступает за скорейшее возобновление переговоров между Россией и Украиной для прекращения конфликта.
В регионе
4 ноября 2022 г. 23:13
Эрдоган: Турция выступает за скорейшее возобновление переговоров между Россией и Украиной

Турция выступает за скорейшее возобновление переговоров между Россией и Украиной для прекращения конфликта.

Как передает Report об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Стамбуле.

"Считаем необходимым вернуться за стол переговоров для скорейшего прекращения конфликта между Россией и Украиной и создания возможности для справедливого разрешения конфликта", - подчеркнул глава турецкого государства.

Он отметил, что Турция сосредоточится на продлении зернового соглашения, срок действия которого истекает 19 ноября.

Отметим, что в результате дипломатических усилий на высоком уровне между Россией и Украиной были возобновлены поставки по "зерновому коридору".

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: "Rusiya-Ukrayna danışıqlarının tezliklə bərpasının tərəfdarıyıq"

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