Эрдоган: Турция выступает за скорейшее возобновление переговоров между Россией и Украиной

Турция выступает за скорейшее возобновление переговоров между Россией и Украиной для прекращения конфликта.
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"Считаем необходимым вернуться за стол переговоров для скорейшего прекращения конфликта между Россией и Украиной и создания возможности для справедливого разрешения конфликта", - подчеркнул глава турецкого государства.
Он отметил, что Турция сосредоточится на продлении зернового соглашения, срок действия которого истекает 19 ноября.
Отметим, что в результате дипломатических усилий на высоком уровне между Россией и Украиной были возобновлены поставки по "зерновому коридору".