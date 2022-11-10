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Эрдоган: Турция выступает за развитие связей с тюркоязычными государствами

Эрдоган: Турция выступает за развитие связей с тюркоязычными государствами Турция придает большое значение развитию связей с тюркоязычными государствами. Особую роль в этом играет Организация тюркских государств (ОТГ).
В регионе
10 ноября 2022 г. 11:08
Эрдоган: Турция выступает за развитие связей с тюркоязычными государствами

Турция придает большое значение развитию связей с тюркоязычными государствами. Особую роль в этом играет Организация тюркских государств (ОТГ).

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на брифинге перед вылетом в Самарканд для участия в IX саммите ОТГ.

По словам турецкого лидера, необходимы дальнейшие шаги по укреплению позиций ОТГ на международной арене.

Эрдоган напомнил, что усилия Анкары по углублению сотрудничества с тюркскими государствами продолжаются с 1992 года.

"По итогам прошлогоднего саммита в Стамбуле было принято решение о продолжении сотрудничества в формате Организации тюркских государств. В период председательства Турции в организации, мы стремились выполнить все решения, принятые лидерами ОТГ. В Самарканде председательство перейдет к нашим узбекским братьям", - сообщил турецкий лидер.

Эрдоган выразил уверенность в том, что саммит ОТГ в Самарканде станет новой вехой на пути взаимодействия тюркских государств.

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Версия на английском языке Erdogan: Turkiye supports development of ties with Turkic-speaking states

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