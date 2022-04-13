Эрдоган: Турция выступает за мирное урегулирования существующих конфликтов

Турция уверенно движется по пути превращения в своего рода логистическую сверхдержаву.

Турция уверенно движется по пути превращения в своего рода логистическую сверхдержаву.

Как передает Report, об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении по итогам заседания Кабмина республики.

"Турция движется к тому, чтобы стать логистической сверхдержавой с широкой географией, простирающейся от Лондона до Пекина, от Сибири до Южной Африки", - сказал турецкий лидер.

В своей речи глава государства затронул широкий спектр вопросов, включая сбои в цепочке поставок на мировом рынке, вызванные пандемией COVID-19 и вооруженными конфликтами в различных регионах планеты, включая Украину.

"К сожалению, в последние годы месяцы Рамазан омрачаются проблемными повестками дня. Мир уже некоторое время переживает чрезвычайные периоды, вызванные пандемиями и войнами, а нарастающая неопределенность, возникающая из-за экономических, социальных и политических кризисов, влияет на жизнь каждого", - отметил президент Эрдоган.

Он подчеркнул, что Турция выступает за мирное урегулирования существующих конфликтов. По его словам, Анкара позиционирует в качестве конструктивной силы на международной арене, где она «не получила должного места после двух мировых войн".

Президент Эрдоган коснулся и мер правительства по обеспечению экономической стабильности в стране, включая борьбу с искусственным завышением цен. Он выразил уверенность, что власти "устранят ценовой ажиотаж, точно так же, как они разгромили террористические организации".

Глава государства рассказал, что власти Турции продолжат стимулировать занятость населения. По его словам, для этого работодателям в течение 3-6 месяцев будут предоставляться средства, необходимые для выплаты заработной платы и пособий вновь нанятым работникам, при условии, что они сохранят их в течение последующих года или двух.

Турецкий лидер вновь подтвердил решимость обеспечить достижение страной целей, поставленных на 2023 год.

Эрдоган отметил также, что в Турции прилагаются все необходимые усилия для вхождения страны в число 10 крупнейших экономики мира.

Он заявил, что к 2053 году в развитие инфраструктуры железнодорожного, автомобильного, морского и воздушного сообщения Турции планируется инвестировать 198 млрд долларов США.