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Эрдоган: Турция входит в тройку ведущих стран мира по технологиям БПЛА

Эрдоган: Турция входит в тройку ведущих стран мира по технологиям БПЛА Турция входит в тройку ведущих стран мира по технологиям БПЛА.
В регионе
3 мая 2025 г. 21:04
Эрдоган: Турция входит в тройку ведущих стран мира по технологиям БПЛА

Турция входит в тройку ведущих стран мира по технологиям БПЛА.

Как передает корреспондент Report из Северного Кипра, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фестивале TECHNOFEST-2025.

По его словам, в мероприятии приняли участие 15 750 команд и 47 865 участников из 22 стран. В финал, добившись успеха, вышли 268 команд и 1 083 участника из 6 стран:

"Поздравляю каждого из наших молодых лауреатов с победой и желаю дальнейших успехов. Также выражаю благодарность всем братьям и сёстрам, принявшим участие в соревнованиях. Хочу особо подчеркнуть, что горжусь вами".

Глава государства отметил, что это не просто фестиваль, а решительный шаг в направлении общего будущего одного народа, двух государств и единого сердца:

"Здесь я хочу подчеркнуть важную истину. Мы - хозяева этих земель. Пусть те, кто этого не знает, узнают, пусть те, кто не слышал, услышат. Эти земли - наследие и завет наших шехидов. На каждом квадратном метре острова — наш след, наше дело, наши незабываемые воспоминания. Мы были здесь столетиями. Мы были здесь 51 год назад, и мы здесь снова".

Эрдоган подчеркнул, что Турция входит в число трёх самых передовых стран мира в области технологий БПЛА:

"И впредь мы будем продолжать работать с тем же упорством и энтузиазмом. Вдохновляясь вами, полагаясь на вас и используя технологии, которые вы создаёте, мы построим ещё более сильную Турцию и более процветающую Турецкую Республику Северного Кипра".

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Версия на азербайджанском языке ФотоƏrdoğan: Türkiyə dünyada PUA texnologiyasında ən inkişaf etmiş üç ölkə arasındadır

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