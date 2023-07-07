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Эрдоган: Турция входит в число стран, вносящих наибольший вклад в миссии НАТО

Эрдоган: Турция входит в число стран, вносящих наибольший вклад в миссии НАТО Турция входит в число стран, вносящих наибольший вклад в миссии НАТО.
В регионе
7 июля 2023 г. 17:20
Эрдоган: Турция входит в число стран, вносящих наибольший вклад в миссии НАТО

Турция входит в число стран, вносящих наибольший вклад в миссии НАТО.

Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь к 249 молодым офицерам - выпускникам Университета национальной обороны Турции в пятницу в Стамбуле.

"Очень малое число стран-членов НАТО могут заявить сегодня о вкладе, подобном тому, что за последние 71 год внесла Турция в миссии Альянса", - сказал он.

Турецкий лидер привлек внимание к позиции Анкары по расширению НАТО, подчеркнув, что его страна всегда выступала в поддержку расширения рядов военно-политического блока.

При этом он отметил, что Турция ожидает [от Швеции] выполнения обязательств в вопросе борьбы с терроризмом, взятых в свете Трехстороннего меморандума, подписанного в рамках саммита НАТО в Мадриде.

"Турция не может поддержать заявку в НАТО стран, игнорирующих действия террористов", - отметил Эрдоган.

Президент далее привлек внимание к значимости подготовки профессиональных кадров для нужд ВС Турции и дружественных стран.

"Турция продолжит курс на повышение стандартов и без того сильного военного образования. Планируем новые инициативы и достижения в данной области", - заверил Эрдоган.

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