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Эрдоган: Турция ведет борьбу с террористами для скорейшего прекращения нестабильности в Сирии

Эрдоган: Турция ведет борьбу с террористами для скорейшего прекращения нестабильности в Сирии Турция ведет борьбу со всеми террористическими организациями для скорейшего прекращения нестабильной ситуации в Сирии.
В регионе
17 декабря 2024 г. 21:45
Эрдоган: Турция ведет борьбу с террористами для скорейшего прекращения нестабильности в Сирии

Турция ведет борьбу со всеми террористическими организациями для скорейшего прекращения нестабильной ситуации в Сирии.

Как передает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с эмиром Катара шейхом Тамимом ибн Хамад ибн Халифа Аль Тани.

Он заявил, что Турция продолжит борьбу с терроризмом для обеспечения национальной безопасности.

Турецкий лидер отметил, что его страна поддерживает сирийский народ и правительство. По его словам, для восстановления страны необходимо международное сотрудничество.

На встрече также состоялся обмен мнениями по двусторонним, региональным и международным вопросам.

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Версия на азербайджанском языке ФотоƏrdoğan: Türkiyə Suriyadakı qeyri-sabit vəziyyətin bitməsi üçün bütün terror təşkilatları ilə mübarizə aparır

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