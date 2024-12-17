Эрдоган: Турция ведет борьбу с террористами для скорейшего прекращения нестабильности в Сирии

Турция ведет борьбу со всеми террористическими организациями для скорейшего прекращения нестабильной ситуации в Сирии.

Турция ведет борьбу со всеми террористическими организациями для скорейшего прекращения нестабильной ситуации в Сирии.

Как передает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с эмиром Катара шейхом Тамимом ибн Хамад ибн Халифа Аль Тани.

Он заявил, что Турция продолжит борьбу с терроризмом для обеспечения национальной безопасности.

Турецкий лидер отметил, что его страна поддерживает сирийский народ и правительство. По его словам, для восстановления страны необходимо международное сотрудничество.

На встрече также состоялся обмен мнениями по двусторонним, региональным и международным вопросам.