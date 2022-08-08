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Эрдоган: Турция в ближайшее время очистит Сирию от террористов

Эрдоган: Турция в ближайшее время очистит Сирию от террористов Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил в понедельник планы Анкары по созданию 30-километровой зоны безопасности в Сирии, заявив, что в ближайшее время она намерена очистить последний район на сопредельной территории от террористов.
В регионе
8 августа 2022 г. 16:42
Эрдоган: Турция в ближайшее время очистит Сирию от террористов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил в понедельник планы Анкары по созданию 30-километровой зоны безопасности в Сирии, заявив, что в ближайшее время она намерена очистить последний район на сопредельной территории от террористов.

Как передает Report, об этом он заявил на встрече в Анкаре с послами Турции в зарубежных странах.

"Мы решительно продолжим нашу борьбу с терроризмом. Наше решение по созданию вдоль южных границ зоны безопасности на 30-километровую глубину остается неизменным. Надеюсь, в ближайшее время мы очистим последний район в Сирии, где укрывается террористическая организация, и объединим кольца пояса безопасности", - сказал Эрдоган.

Президент Турции ранее заявлял, что Анкара планирует новую военную операцию на севере Сирии. Основной ее целью Эрдоган называл расширение зоны безопасности, созданной в октябре 2019 года после операции "Источник мира".

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Версия на английском языке Erdogan: Turkiye soon to clear Syria of terrorists

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