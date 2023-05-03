Эрдоган: Турция устранит любые преграды на пути разработки месторождений

Причины, по которым противники Анкары вооружают террористов РКК и сирийское ответвление этой кровавой организации, а также попытки формирования у турецкой границы зоны, подконтрольной террористам, становятся более очевидными на фоне выявления крупного мес

Причины, по которым противники Анкары вооружают террористов РКК и сирийское ответвление этой кровавой организации, а также попытки формирования у турецкой границы зоны, подконтрольной террористам, становятся более очевидными на фоне выявления крупного месторождения нефти в районе гор Джуди и Габар в провинции Ширнак.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом говорится в публикации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в связи с обнаружением крупного месторождения нефти на юго-востоке страны.

Турецкий лидер пояснил, что речь идет о самом крупном месторождении нефти, обнаруженном на территории Турции в период становления Республики.

Политик отметил, что Турция расположена в стратегически значимом регионе, где сконцентрированы одни из крупнейших нефтяных запасов мира.

"Вблизи границ Турции добываются нефть и газ. Однако наша страна долгий период не пользовалась всеми возможностями природных запасов", - констатировал Эрдоган, подчеркнув, что Турцию пытались оставить за бортом "энергетической гонки".

Эрдоган заявил, что определенные круги руками террористов, а также путем политической дестабилизации и по линии крупных транснациональных компаний, долгое время пытались не допустить разработки месторождений юго-востока Анатолии. В этом кроется также причина давления на оборонные компании Турции, которые в частности, производят БПЛА, позволяющие эффективно бороться с террористами.

"Мы полны решимости устранить любые преграды на пути разработки отечественных месторождений, которые будут служить интересам Турции", - заверил глава государства.

Президент Турции накануне объявил об обнаружении крупного месторождения нефти в провинции Ширнак, которое позволит добывать 100 тыс. баррелей нефти в сутки.