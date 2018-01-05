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    Эрдоган: Турция устала от переговоров о вступлении в ЕС

    Возможно, нас вынудят к определенному шагу

    Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Турция может предпринять определенные меры из-за того, что республика устала от переговоров с Европейским союзом о вступлении в сообщество. 

    Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил 5 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Париже после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

    "Турция ждала 54 года возле двери ЕС, турецкий народ очень устал от переговоров о членстве Турции в ЕС. Возможно, нас вынудят к определенному шагу, потому что Анкара не собирается постоянно просить о принятии республики в состав Евросоюза", - процитировало агентство Anadolu турецкого лидера.

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