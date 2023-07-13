Эрдоган: Турция ускорит переговорный процесс по евроинтеграции

Турция ускорит переговорный процесс по евроинтеграции.

Турция ускорит переговорный процесс по евроинтеграции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

"В Европейском союзе наблюдается позитивная атмосфера относительно оживления процесса евроинтеграции Турции. Мы ускорим переговоры по обновлению отношений в рамках таможенного союза, что окажет позитивный эффект на турецкую экономику. Надеюсь на преодоление дистанции в вопросе безвизового режима", - сказал он.

11-12 июля в столице Литвы Вильнюсе прошел саммит Североатлантического альянса, в рамках которого турецкий лидер провел ряд встреч и обсуждений по злободневным для Турции вопросам.