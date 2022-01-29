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Эрдоган: Турция укрепляет позиции в регионе и на международной арене

Эрдоган: Турция укрепляет позиции в регионе и на международной арене Современная Турция - сильное государство, укрепляющее свои позиции в регионе и на международной арене. Турция - страна с активно развивающейся экономикой.
В регионе
29 января 2022 г. 18:16
Эрдоган: Турция укрепляет позиции в регионе и на международной арене
Реджеп Тайип Эрдоган

Современная Турция - сильное государство, укрепляющее свои позиции в регионе и на международной арене. Турция - страна с активно развивающейся экономикой.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на открытии ряда объектов в северо-восточной провинции Гиресун.

Эрдоган отметил, что последние 10 лет для Турции оказались особо сложными. "Нашей стране пришлось преодолеть многие вызовы, но сегодня мы обладаем всеми возможностями для того, чтобы уверенно смотреть в будущее. Круги, осознавшие провал попыток влияния на курс Турции, стремятся создать преграды на ее пути, уничтожить ее экономику", - отметил президент.

Глава государства привлек внимание к попыткам нанесения ущерба Турции как в области безопасности, так и в экономической сфере.

"В ответ на последние манипуляции на валютных рынках, государство предприняло шаги по защите национальной валюты, что позволило стабилизировать курс турецкой лиры. Процентные ставки снижались и продолжат снижаться, а вместе с ними снизится и уровень инфляции", - заверил президент.

Эрдоган привлек далее внимание к рискам, сопряженным с напряженностью в регионе, где расположена Турция.

«Миллионы людей вынуждены жить в кризисной ситуации на фоне напряженности между Украиной и Россией. Турция ранее приняла часть этих людей», - сказал турецкий лидер.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: "Türkiyə regionda və beynəlxalq aləmdə mövqelərini gücləndirir"

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