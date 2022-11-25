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Эрдоган: Турция стремится к идеальным условиям для образования молодежи

Эрдоган: Турция стремится к идеальным условиям для образования молодежи Мы полны решимости обеспечить безопасное будущее для наших детей на каждом клочке 780 тыс. кв. км. территорий Турции.
В регионе
25 ноября 2022 г. 01:59
Эрдоган: Турция стремится к идеальным условиям для образования молодежи

Мы полны решимости обеспечить безопасное будущее для наших детей на каждом клочке 780 тыс. кв. км. территорий Турции.

Как передает Report со ссылкой на агентство «Анадолу», об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на мероприятии, приуроченном ко Дню учителя в четверг в Анкаре.

Глава Турции выразил сожаление в связи с тем обстоятельством, что жертвами атак и обстрелов приграничных районов страны становятся и учителя. «Мы разрушим до основания все, что так или иначе связано с угрозой в отношении учителей», - заверил Эрдоган.

Эрдоган привлек внимание к усилиям по нейтрализации членов террористических организаций, в том числе на территории Сирии и Ирака. «Турецкая армия продолжает операции с целью полного устранения угрозы терроризма. Одна за другой уничтожаются объекты кровавых организаций в регионе», - отметил Эрдоган.

Президент Турции рассказал далее об успехам системы образования страны последних двух десятилетий.

По его словам, расходы на сферу образования за последние 20 лет выросли с 7,5 млрд лир до 304 млрд лир, и это не предел. «Сегодня в Турции сформированы все условия для учебы детей и подростков. В системе начального образования на 15 детей приходится один педагог, а в средних школах этот показатель составляет 13 к одному», - констатировал президент.

Он поблагодарил всех учителей за вклад в дело развития Турции.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: “Türkiyə gənclərin təhsili üçün ideal şərait yaratmağa çalışır”

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