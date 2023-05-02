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Эрдоган: Турция становится мишенью, поскольку продолжает борьбу

Эрдоган: Турция становится мишенью, поскольку продолжает борьбу Если бы мы не развивали Турцию и не довели ее до сегодняшнего уровня, никто не нападал бы на нас и не провоцировал.
В регионе
2 мая 2023 г. 18:11
Эрдоган: Турция становится мишенью, поскольку продолжает борьбу

Если бы мы не развивали Турцию и не довели ее до сегодняшнего уровня, никто не нападал бы на нас и не провоцировал.

Как сообщает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал в обращении к народу в Анталье.

По словам турецкого лидера, его страна стала мишенью не потому, что она сдалась, а потому что сражалась: "Оппозиция же делает прямо противоположное. Они обещают разрушить то, что было построено нами. Многое из того, что они обещают, мы уже реализовали".

Эрдоган сказал, что нынешнее правительство служит народу на протяжении 21 года: "Теперь в каждой из 81 провинции нашей страны есть университеты. Нет необходимости ехать в Стамбул или Анкару, чтобы получить высшее образование. Теперь преподаватели едут в провинции".

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: “Türkiyə mübarizə apardığına görə hədəf alınır"

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