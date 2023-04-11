Эрдоган: Турция смогла восстановить справедливость везде - от Карабаха до Ливии

Последствия произошедшего 6 февраля землетрясения мы устраним в кратчайшие сроки.

Последствия произошедшего 6 февраля землетрясения мы устраним в кратчайшие сроки.

Как сообщает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на церемонии представления общественности предвыборной платформы и кандидатов в депутаты от правящей Партии справедливости и развития.

Он отметил, что международный политический порядок претерпевает изменения: "В мире регулярно кто-то пытается демонстрировать силу. При таких условиях в Турции необходима власть, имеющая политическую волю".

По словам Р.Т.Эрдогана, у Турции нет иного пути, она должна быть сильной: "К тому же это необходимо не только нам, но и всему миру".

Президент напомнил, что Турция может восстановить справедливость везде - от Карабаха до Ливии: "Мы редкое государство, которое может вести переговоры и с Россией, и с Украиной. В отличие от некоторых, власти Турции не стали игнорировать ситуацию в Карабахе. В отличие от некоторых, мы не стали говорить то, что от нас хотели услышать. Поэтому сейчас мы можем предстать перед народом с чистой совестью".