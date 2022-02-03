Эрдоган: Турция сделает все возможное, чтобы положить конец напряженности между Россией и Украиной

"Турция сделает все возможное, чтобы положить конец напряженности между Россией и Украиной".

"Турция сделает все возможное, чтобы положить конец напряженности между Россией и Украиной".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я горжусь тем, что через два года вновь совершил визит в Украину, являющуюся нашим стратегическим партнером. Хочу еще раз заявить, что мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины. Я верю, что мы укрепим наше двустороннее сотрудничество во всех сферах", - отметил турецкий лидер.