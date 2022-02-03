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Эрдоган: Турция сделает все возможное, чтобы положить конец напряженности между Россией и Украиной

Эрдоган: Турция сделает все возможное, чтобы положить конец напряженности между Россией и Украиной "Турция сделает все возможное, чтобы положить конец напряженности между Россией и Украиной".
В регионе
3 февраля 2022 г. 19:52
Эрдоган: Турция сделает все возможное, чтобы положить конец напряженности между Россией и Украиной
Реджеп Тайип Эрдоган

"Турция сделает все возможное, чтобы положить конец напряженности между Россией и Украиной".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я горжусь тем, что через два года вновь совершил визит в Украину, являющуюся нашим стратегическим партнером. Хочу еще раз заявить, что мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины. Я верю, что мы укрепим наше двустороннее сотрудничество во всех сферах", - отметил турецкий лидер.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: "Türkiyə Rusiya-Ukrayna gərginliyinə son qoymaq üçün əlindən gələni edəcək"

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