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Эрдоган: Турция развивает свой подход к Армении, согласовав с Азербайджаном

Эрдоган: Турция развивает свой подход к Армении, согласовав с Азербайджаном "Турция развивает свой подход к Армении, согласовав с Азербайджаном".
В регионе
25 июля 2022 г. 23:37
Эрдоган: Турция развивает свой подход к Армении, согласовав с Азербайджаном

"Турция развивает свой подход к Армении, согласовав с Азербайджаном".

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"С самого начала нашей "красной линией" был Азербайджан. Мы заявили, что откроем "свои двери" после разрешения азербайджанского вопроса. Мы настроены серьезно и решительно в процессе нормализации отношений с Арменией. Есть армяне, которые являются и желают стать нашими гражданами", - сказал Р.Т.Эрдоган.

Турецкий лидер подчеркнул, что его страна ожидает от Армении конкретных шагов по нормализации двусторонних отношений.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: "Türkiyə Ermənistanla yanaşmanı Azərbaycanla razılaşdıraraq inkişaf etdirir"

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