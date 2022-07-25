Эрдоган: Турция развивает свой подход к Армении, согласовав с Азербайджаном

"Турция развивает свой подход к Армении, согласовав с Азербайджаном".

"Турция развивает свой подход к Армении, согласовав с Азербайджаном".

Как сообщает Report , об этом сказал журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"С самого начала нашей "красной линией" был Азербайджан. Мы заявили, что откроем "свои двери" после разрешения азербайджанского вопроса. Мы настроены серьезно и решительно в процессе нормализации отношений с Арменией. Есть армяне, которые являются и желают стать нашими гражданами", - сказал Р.Т.Эрдоган.

Турецкий лидер подчеркнул, что его страна ожидает от Армении конкретных шагов по нормализации двусторонних отношений.