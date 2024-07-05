Эрдоган: Турция рассчитывает в перспективе стать постоянным членом ШОС

Турция рассчитывает войти в число постоянных членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и не видит препятствий для этого.

Турция рассчитывает войти в число постоянных членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и не видит препятствий для этого.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам своего пула по возвращении из поездки в Казахстан на саммит ШОС.

"Наша позиция состоит в том, что нас должны принять в организацию не как партнера по диалогу, а как остальных членов организации. В конечном итоге Иран присоединился к ШОС, Пакистан также является членом. Сейчас в состав ШОС входит 9 постоянных членов. Нет речи от том, что Турция не сможет оказаться в числе этих стран, хотя это может занять некоторое время", - приводит слова Эрдогана агентство Anadolu.