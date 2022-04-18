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Эрдоган: Турция рассчитывает на возможность организации встречи Путина с Зеленским

Эрдоган: Турция рассчитывает на возможность организации встречи Путина с Зеленским Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в понедельник, что продолжает рассчитывать на возможность организации в республике встречи между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
В регионе
18 апреля 2022 г. 22:32
Эрдоган: Турция рассчитывает на возможность организации встречи Путина с Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в понедельник, что продолжает рассчитывать на возможность организации в республике встречи между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Как передает Report, об этом он сказал, выступая в Анкаре во время ифтара с послами различных стран.

"Обе стороны заявляют, что выступают за продолжение переговоров в Стамбуле. Я регулярно разговариваю по телефону с господином Зеленским и господином Путиным. Я выражаю свои выводы, оценки и ожидания прямо и искренне. Я говорю им, что в этой войне не будет победителя, что все мы и все человечество проиграет. Я выражаю желание свести двух лидеров в Турции при каждой возможности. Мы продолжим нашу работу", - сказал Эрдоган.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə lideri: “Türkiyə Putin və Zelenski arasında görüş təşkil etmək ehtimalına ümid edir”

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