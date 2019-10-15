Эрдоган: Турция создаст зону безопасности в Сирии от Манбиджа до границы с Ираком

Турция продолжит военные операции до полного устранения террористической угрозы.
Как передает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Таййип Эрдоган в Баку, выступая на 7-ом саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) в Баку.
По его словам, Турция намерена вскоре создать зону безопасности на севере Сирии от Манбиджа до границы с Ираком, чтобы переместить в нее миллион сирийских беженцев на первом этапе, на втором - два.
"Турция в ходе операции "Источник мира" в Сирии освободила от террористов территорию площадью в 1 тыс. кв. км", - заявил турецкий президент.
Он указал, что Турция предприняла важные шаги, начав операции против террористов на границах государства.
"Операция проводится согласно плану, представленному Совбезу ООН", - добавил Эрдоган.
Глава турецкого государства обратился к тюркоязычным странам с призывом проявить солидарность с Турцией в борьбе с терроризмом.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости