Эрдоган: Турция создаст зону безопасности в Сирии от Манбиджа до границы с Ираком

Турция продолжит военные операции до полного устранения террористической угрозы.

Как передает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Таййип Эрдоган в Баку, выступая на 7-ом саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) в Баку.

По его словам, Турция намерена вскоре создать зону безопасности на севере Сирии от Манбиджа до границы с Ираком, чтобы переместить в нее миллион сирийских беженцев на первом этапе, на втором - два.

"Турция в ходе операции "Источник мира" в Сирии освободила от террористов территорию площадью в 1 тыс. кв. км", - заявил турецкий президент.

Он указал, что Турция предприняла важные шаги, начав операции против террористов на границах государства.

"Операция проводится согласно плану, представленному Совбезу ООН", - добавил Эрдоган.

Глава турецкого государства обратился к тюркоязычным странам с призывом проявить солидарность с Турцией в борьбе с терроризмом.