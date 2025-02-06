Эрдоган: Турция продолжит сотрудничество с Германией по ряду международных вопросов

Турция продолжит сотрудничество с Германией в контексте событий в Сирии, ситуации в Газе и войны между Россией и Украиной.

Турция продолжит сотрудничество с Германией в контексте событий в Сирии, ситуации в Газе и войны между Россией и Украиной.

Как сообщает Report , об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган написал на своей странице в соцсети X после встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, который прибыл с визитом в Анкару.

"Был рад вновь приветствовать президента Федеративной Республики Германия господина Франка-Вальтера Штайнмайера после его визита в нашу страну в апреле прошлого года. Высокий уровень двусторонних визитов наглядно демонстрирует тесный диалог между нашими странами. Наши прочные политические, экономические, гуманитарные и культурные связи позволяют нам еще больше укреплять сотрудничество", - отметил Эрдоган.

Президент Турции подчеркнул, что Анкара и Берлин продолжают работать над увеличением товарооборота и взаимными инвестициями.

"На повестке также стояли такие вопросы, как борьба с терроризмом, нелегальная миграция, визовый режим, оборонная промышленность, а также положение турецкой общины в Германии. Безопасность и благополучие наших соотечественников являются приоритетами в диалоге с Берлином. В ходе обсуждений также были затронуты отношения между Турцией и ЕС, учитывая ведущую роль Германии в Союзе. Особое внимание мы уделили шагам, которые необходимо предпринять в направлении модернизации Таможенного союза и либерализации визового режима", - добавил турецкий лидер.

По его словам, состоявшиеся переговоры имеют важное значение с точки зрения совместных усилий Турции и Германии по укреплению мира и стабильности в соседних регионах.