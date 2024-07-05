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Эрдоган: Анкара приложит усилия для возобновления зернового коридора

Эрдоган: Анкара приложит усилия для возобновления зернового коридора Турция поддерживает контакты с Россией и Украиной с первого дня войны, в частности в вопросе возобновления Черноморского зернового коридора.
В регионе
5 июля 2024 г. 16:03
Эрдоган: Анкара приложит усилия для возобновления зернового коридора

Турция продолжает поддерживать контакты с Россией и Украиной, в частности вопросе возобновления Черноморского зернового коридора.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами, возвращаясь из Астаны.

Он отметил, что с первого дня ведет переговоры с лидерами двух стран Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. По его словам, основная тема контактов возможность посредничества Турции в мирном урегулировании.

Эрдоган подчеркнул, что данный вопрос также был затронут в ходе переговоров с Путиным в Астане.

"Черноморский зерновой коридор был хорошим началом. Благодаря этому коридору удалось осуществить поставки около 30 млн тонн зерна. Турция приложит усилия для возобновления работы зернового коридора", - сказал Эрдоган.

Турецкий лидер добавил, что война не выгодна ни России, ни Украине, и выразил надежду на то, что удастся создать необходимую основу для мира.

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Версия на английском языке Erdogan: Ankara to make efforts for grain corridor resumption
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: Ukraynada gərginliyin azalacağına inanmaq istəyirəm

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