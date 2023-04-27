Эрдоган: Турция присоединяется к клубу стран с атомной энергетикой

Турция присоединяется к клубу стран с атомной энергетикой, хоть и с задержкой в 60 лет.

Турция присоединяется к клубу стран с атомной энергетикой, хоть и с задержкой в 60 лет.

Как передает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии доставки ядерного топлива на АЭС "Аккую".

Эрдоган и президент РФ Владимир Путин принимают участие в церемонии по видеосвязи.

Отметим, что с запуском проекта "Аккую" получит статус объекта ядерной энергетики. После ввода в эксплуатацию АЭС планирует вырабатывать 35 млрд кВт/ч электроэнергии в год, что покроет 10% энергии от общих потребностей страны.