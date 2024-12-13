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Эрдоган: Турция примет меры против всех террористических организаций в Сирии

Эрдоган: Турция примет меры против всех террористических организаций в Сирии Анкара ради собственной национальной безопасности примет меры против всех террористических организаций, особенно РКК/YPG и ИГИЛ, которые действуют в Сирии и являются источником угрозы для Турции.
В регионе
13 декабря 2024 г. 03:09
Эрдоган: Турция примет меры против всех террористических организаций в Сирии

Анкара ради собственной национальной безопасности примет меры против всех террористических организаций, особенно РКК/YPG и ИГИЛ, которые действуют в Сирии и являются источником угрозы для Турции.

Как передает Report со ссылкой на канцелярию турецкого лидера, об этом президент Реджеп Тайип Эрдоган сказал на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который прибыл с визитом в Анкару.

По словам Эрдогана, Турция как страна НАТО будет препятствовать попыткам РКК и ее подразделений воспользоваться ситуацией в Сирии в свою пользу.

Турецкий лидер заявил, что его страна "с самого начала выступала за сохранение территориальной целостности, единства и унитарной структуры Сирии, и что международное сообщество должно сотрудничать в вопросах возрождения и реконструкции Сирии".

Он также отметил, что Турция "продолжит усилия для развития турецко-американских отношений во всех сферах".

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: Türkiyə Suriyada fəaliyyət göstərən bütün terror təşkilatlarına qarşı tədbirlər görəcək

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