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Эрдоган: Турция прилагает все усилия для обеспечения мира в регионе

Эрдоган: Турция прилагает все усилия для обеспечения мира в регионе Турция прилагает все усилия для обеспечения мира в регионе.
В регионе
19 января 2024 г. 17:55
Эрдоган: Турция прилагает все усилия для обеспечения мира в регионе

Турция прилагает все усилия для обеспечения мира в регионе.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он заявил, что осуждающие посреднические усилия Турции в российско-украинской войне сегодня сожалеют об этом.

Президент отметил, что "кричащие" о демократии и правах человека международные организации на деле закрывают глаза на царящую в мире несправедливость.

Он также подчеркнул, что Турция занимает одно из первых мест в мире по производству БПЛА, и страна уже экспортирует оружие в дружественные и братские страны.

Эрдоган добавил, что цель Турции - стать полностью независимой в оборонной промышленности.

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Версия на английском языке Erdogan: Türkiye is working toward ensuring peace in region
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: "Türkiyə regionda sülhün təmin olunması üçün çalışır"

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