Эрдоган: Турция прилагает все усилия для обеспечения мира в регионе

Турция прилагает все усилия для обеспечения мира в регионе.
Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Он заявил, что осуждающие посреднические усилия Турции в российско-украинской войне сегодня сожалеют об этом.
Президент отметил, что "кричащие" о демократии и правах человека международные организации на деле закрывают глаза на царящую в мире несправедливость.
Он также подчеркнул, что Турция занимает одно из первых мест в мире по производству БПЛА, и страна уже экспортирует оружие в дружественные и братские страны.
Эрдоган добавил, что цель Турции - стать полностью независимой в оборонной промышленности.