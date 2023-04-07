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Эрдоган: Турция прилагает усилия для скорейшего прекращения конфликта в Украине

Эрдоган: Турция прилагает усилия для скорейшего прекращения конфликта в Украине Турция прилагает усилия для скорейшего прекращения конфликта на Украине.
В регионе
7 апреля 2023 г. 21:25
Эрдоган: Турция прилагает усилия для скорейшего прекращения конфликта в Украине
Реджеп Тайип Эрдоган

Анкара прилагает усилия и продолжает переговоры для скорейшего прекращения конфликта в Украине.

Как передает Report, об этом сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре на ужине-ифтаре по случаю священного для мусульман месяца Рамазан.

"Проведением взвешенной и сбалансированной политики мы сумели не допустить разрастания войны в Украине и распространения его искры на нашу страну. Кроме того, благодаря предпринятым нами дополнительным шагам мы спасли жизни людей, количество которых невозможно подсчитать. Продолжаем переговоры по прекращению кровопролития и урегулированию конфликта между РФ и Украиной", - сказал Эрдоган.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: "Türkiyə Ukraynadakı münaqişənin tezliklə dayandırılması üçün səy göstərir"

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