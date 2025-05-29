Эрдоган: Турция превратилась в потенциальный центр экспорта энергоресурсов

Эрдоган: Турция превратилась в потенциальный центр экспорта энергоресурсов

Турция из страны-импортера энергоресурсов превратилась в потенциальный центр их экспорта.

Как передает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам на бору самолета по возвращению из Азербайджана.

"Каждый успех, которого мы добиваемся в области энергетики, - это не только экономическая, но и стратегическая выгода. Открытие запасов в 75 млрд кубометров природного газа в Черном море является итогом нашей интенсивной и планомерной работы. Турция превратилась не только в страну - импортер энергоресурсов, но и в страну, добывающую их, и в потенциального экспортера энергоресурсов", - сказал он.