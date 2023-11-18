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Эрдоган: Турция предпринимает шаги по производству собственных истребителей

Эрдоган: Турция предпринимает шаги по производству собственных истребителей Турция предпринимает шаги по удовлетворению своих потребностей в истребителях.
В регионе
18 ноября 2023 г. 17:27
Эрдоган: Турция предпринимает шаги по производству собственных истребителей

Турция предпринимает шаги по удовлетворению своих потребностей в истребителях.

Как передает Report, об этом заявил журналистам президент Реджеп Тайип Эрдоган в самолете по возвращении из Берлина.

"Мы на пути к тому, чтобы стать страной, которая производит собственное оружие. Также предпринимаем шаги по постоянному удовлетворению наших потребностей в истребителях", - сказал турецкий лидер.

Ранее министр национальной обороны страны Яшар Гюлер заявил о том, что Турция намерена закупить 40 истребителей Eurofighter, получила согласие Великобритании и Испании.

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