Эрдоган: Турция предпринимает шаги по производству собственных истребителей

Турция предпринимает шаги по удовлетворению своих потребностей в истребителях.

Турция предпринимает шаги по удовлетворению своих потребностей в истребителях.

Как передает Report, об этом заявил журналистам президент Реджеп Тайип Эрдоган в самолете по возвращении из Берлина.

"Мы на пути к тому, чтобы стать страной, которая производит собственное оружие. Также предпринимаем шаги по постоянному удовлетворению наших потребностей в истребителях", - сказал турецкий лидер.

Ранее министр национальной обороны страны Яшар Гюлер заявил о том, что Турция намерена закупить 40 истребителей Eurofighter, получила согласие Великобритании и Испании.