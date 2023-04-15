Эрдоган: Турция пожинает плоды успешных технологических инициатив

Турция пожинает плоды государственной политики последних 20 лет, нацеленной на реализацию масштабных технологических инициатив.

Турция пожинает плоды государственной политики последних 20 лет, нацеленной на реализацию масштабных технологических инициатив.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь в субботу с видеопосланием к участникам церемонии запуска первого спутника зондирования Земли турецкой разработки - IMECE.

Политик привлек внимание к масштабам "космической экономики": "Если в 2009 году говорилось о 245 млрд долларах, то к 2021 году данный показатель достиг 469 млрд долларов. Причем эта цифра растет день ото дня. Мы также постоянно повышаем планку задач в свете реализации Национальной космической программы Турции", - констатировал президент.

Он напомнил о создании 3 года назад Турецкого космического агентства, в планы которого входит запуск космического аппарата к Луне, а также отправка гражданина страны на Международной космическую станцию.

Политик выразил уверенность в том, что прорыв в технологической сфере позволит вывести Турцию в число наиболее развитых стран мира.

Эрдоган дал высокую оценку характеристикам нового спутника турецкой разработки, отметив, что высокое разрешение снимков (до метра), скорость передачи сигнала и маневренность, превращают IMECE в самый современный спутник Турции.

"Весь процесс создания IMECE был осуществлен в Турции - это касается подсистем, а также монтажа и тестирования. Спектр возможностей нового спутника зондирования широк: от обороны до предотвращения стихийных бедствий, от аграрного до лесного сектора и градостроительства", - отметил турецкий лидер.

Эрдоган напомнил, что из восьми телекоммуникационных спутников Турции, запущенных на орбиту Земли, три уже завершили свою миссию: "Остальные пять продолжают функционировать во благо страны. Спутник IMECE - очередной предмет гордости нашей страны, предвестник достижений "Столетия Турции", - подчеркнул президент.