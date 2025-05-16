Эрдоган: Турция потратила на борьбу с терроризмом $2 трлн

Турция потратила 2 триллиона долларов на борьбу с терроризмом.

Турция потратила 2 триллиона долларов на борьбу с терроризмом.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем выступлении на программе "Фестиваль молодежи".

Он отметил, что терроризм пошатнул фундамент братства в Турции: "Сейчас мы предпринимаем решительные шаги, чтобы полностью избавить нашу страну, нашу нацию от этой беды. Мы не остановимся, пока не достигнем цели "Турции без терроризма".

Эрдоган подчеркнул, что некоторые лица в стране были обеспокоены новостью о самоликвидации и разоружении террористической организации.

"До сегодняшнего дня эти люди подпитывались террористами. Если терроризм будет ликвидирован, их станки остановятся, их эксплуатационные поля исчезнут, их идеологические замки из песка рухнут. Поэтому они пытаются мутить воду, кричат и вопят. Мы хотим окончательно и решительно избавиться от этого бедствия", - добавил турецкий лидер.