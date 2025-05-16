О нас

Эрдоган: Турция потратила на борьбу с терроризмом $2 трлн

Эрдоган: Турция потратила на борьбу с терроризмом $2 трлн Турция потратила 2 триллиона долларов на борьбу с терроризмом.
В регионе
16 мая 2025 г. 20:43
Эрдоган: Турция потратила на борьбу с терроризмом $2 трлн

Турция потратила 2 триллиона долларов на борьбу с терроризмом.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем выступлении на программе "Фестиваль молодежи".

Он отметил, что терроризм пошатнул фундамент братства в Турции: "Сейчас мы предпринимаем решительные шаги, чтобы полностью избавить нашу страну, нашу нацию от этой беды. Мы не остановимся, пока не достигнем цели "Турции без терроризма".

Эрдоган подчеркнул, что некоторые лица в стране были обеспокоены новостью о самоликвидации и разоружении террористической организации.

"До сегодняшнего дня эти люди подпитывались террористами. Если терроризм будет ликвидирован, их станки остановятся, их эксплуатационные поля исчезнут, их идеологические замки из песка рухнут. Поэтому они пытаются мутить воду, кричат и вопят. Мы хотим окончательно и решительно избавиться от этого бедствия", - добавил турецкий лидер.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: Türkiyə terrorla mübarizəyə iki trilyon dollar xərcləyib

Самое читаемое

Конституция и суверенитет: Основные столпы политического наследия Гейдара Алиева
Конституция и суверенитет: Основные столпы политического наследия Гейдара Алиева
10 мая 2025 г. 07:41
В Сумгайыте обнаружено тело 67-летней женщины
В Сумгайыте обнаружено тело 67-летней женщины
12 мая 2025 г. 19:28
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.05.2025)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.05.2025)
14 мая 2025 г. 09:03
Состоялась встреча руководства Федерации велоспорта Азербайджана с тренерами
ФотоСостоялась встреча руководства Федерации велоспорта Азербайджана с тренерами
14 мая 2025 г. 20:23
Пашинян и Макрон встретились в Тиране
Пашинян и Макрон встретились в Тиране
16 мая 2025 г. 21:49
Нестабильная погода в Азербайджане сохранится еще четыре дня
Нестабильная погода в Азербайджане сохранится еще четыре дня
11 мая 2025 г. 18:35
В Кыргызстане задержан еще один участник подготовки массовых беспорядков
В Кыргызстане задержан еще один участник подготовки массовых беспорядков
12 мая 2025 г. 12:51
Посол Германии: Роль Азербайджана в “зеленой” трансформации энергетики Европы возрастает
Посол Германии: Роль Азербайджана в “зеленой” трансформации энергетики Европы возрастает
13 мая 2025 г. 16:44
Премьер Италии: Рим не разделяет последние решения Израиля
Премьер Италии: Рим не разделяет последние решения Израиля
14 мая 2025 г. 20:31
Милли Меджлис проводит очередное заседание весенней сессии
Милли Меджлис проводит очередное заседание весенней сессии
16 мая 2025 г. 11:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi