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    Эрдоган: Турция поступила бы по-иному, если бы знала, что самолет российский

    Ранее Эрдоган заявил, что Анкара не намерена извиняться перед Россией

    Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Турция поступила бы по-иному, если бы знала, что самолет, по которому был нанесен удар, - российский. Это утверждал сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью французскому новостному телеканала France 24

    "Если бы нам было известно, что это российский самолет, мы бы воспрепятствовали нарушению воздушного пространства Турции иным способом", - сказал Эрдоган.

    Ранее в интервью американской телекомпании CNN Эрдоган заявил, что Анкара не намерена извиняться за то, что турецкие ВВС сбили российский самолет Су-24.

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