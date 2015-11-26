Эрдоган: Турция поступила бы по-иному, если бы знала, что самолет российский

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Турция поступила бы по-иному, если бы знала, что самолет, по которому был нанесен удар, - российский. Это утверждал сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью французскому новостному телеканала France 24

"Если бы нам было известно, что это российский самолет, мы бы воспрепятствовали нарушению воздушного пространства Турции иным способом", - сказал Эрдоган.

Ранее в интервью американской телекомпании CNN Эрдоган заявил, что Анкара не намерена извиняться за то, что турецкие ВВС сбили российский самолет Су-24.