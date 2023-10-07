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Эрдоган: Турция полна решимости достичь всех поставленных целей

Эрдоган: Турция полна решимости достичь всех поставленных целей Турция полна решимости достичь всех поставленных целей, несмотря на трудности, с которыми сталкивается.
В регионе
7 октября 2023 г. 13:44
Эрдоган: Турция полна решимости достичь всех поставленных целей

Турция полна решимости достичь всех поставленных целей, несмотря на трудности, с которыми сталкивается.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в обращении к гражданам.

"Несмотря на трудности, с которыми мы сталкиваемся, полны решимости достигнуть поставленных Турцией целей. Мы не обращаем внимания на тех, кто хочет нас напугать", - сказал он.

Эрдоган заявил, что Турция не боится делать то, что необходимо для обеспечения собственных интересов и безопасности.

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Версия на английском языке Erdogan: Türkiye determined to achieve all its goals
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: "Türkiyəni hədəflərinə çatdırmaq əzmindəyik"

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