Эрдоган: Турция полна решимости достичь всех поставленных целей

Турция полна решимости достичь всех поставленных целей, несмотря на трудности, с которыми сталкивается.

Турция полна решимости достичь всех поставленных целей, несмотря на трудности, с которыми сталкивается.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в обращении к гражданам.

"Несмотря на трудности, с которыми мы сталкиваемся, полны решимости достигнуть поставленных Турцией целей. Мы не обращаем внимания на тех, кто хочет нас напугать", - сказал он.

Эрдоган заявил, что Турция не боится делать то, что необходимо для обеспечения собственных интересов и безопасности.