Эрдоган: Турция первой не применит силу против Греции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал в субботу соседнюю страну и союзника по НАТО Грецию отказаться от проводимой в отношении Анкары политики напряженности и милитаризации островов в Эгейском море.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал в субботу соседнюю страну и союзника по НАТО Грецию отказаться от проводимой в отношении Анкары политики напряженности и милитаризации островов в Эгейском море.

Как передает Report со ссылкой на телеканал TRT, выступая на открытии ряда объектов в провинции Анталья, он заверил, что Турция не вынашивает планов нанесения ударов по Греции и ответит только в случае нападения. Трансляцию вел телеканал TRT.

"Мы запустили ракету "Тайфун" с дальностью полета 561 км. В Греции это вызвало панику, местные газеты начали писать, что, мол, они (турки - прим. ТАСС) нанесут удар. Главное, чтобы вы не занимались нами в Эгейском море. Пока вы этого не делаете, и мы вами заниматься не будем", - сказал Эрдоган.

Турция провела испытания собственной баллистической ракеты "Тайфун" над Черным морем в октябре прошлого года. Она поразила цель на расстоянии 561 км через 458 секунд после запуска. В декабре Эрдоган сообщил, что дальность полета "Тайфуна" планируется увеличить до 1 тыс. км, а это, как и в первом случае, вызвало негативную реакцию в Афинах.

Риторика Турции в адрес Греции в последние дни стала более резкой. Глава Минобороны страны Хулуси Акар предупредил 6 января Афины о последствиях, которыми чреваты проводимая греческими властями политика напряженности в отношении Анкары и нарушение существующего статус-кво в Эгейском море.