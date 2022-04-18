Эрдоган: Турция ожидает от ЕС конкретных шагов для ее полноправного членства в союзе

Турция по-прежнему считает своей стратегической целью вступление в Европейский союз и ожидает конкретных шагов для ее полноправного членства в ЕС.

Турция по-прежнему считает своей стратегической целью вступление в Европейский союз и ожидает конкретных шагов для ее полноправного членства в ЕС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в Анкаре во время ифтара с послами различных стран.

"Последние события в контексте Украины ясно продемонстрировали важность Турции в НАТО. Членство в ЕС остается стратегической целью Турции. Негативные последствия войны в глобальном масштабе показали стратегическое значение Турции для ЕС, особенно в сфере безопасности и энергетики. Я ожидаю, что ЕС предпримет конкретные и значимые шаги, основанные на нашей перспективе полноправного членства", - подчеркнул он.

Напомним, что Турция, являющаяся с 1964 года ассоциированным членом Евросоюза, подала заявку на вступление в ЕС в 1987 году. Переговорный процесс о ее приеме в ЕС начался в 2005 году. Чтобы вступить в союз, Турция должна успешно завершить переговоры с Еврокомиссией по 33 из 35 переговорных пунктов (два не требуют согласования). После этого страны ЕС должны единогласно проголосовать за предоставление Турции членства в Евросоюзе.