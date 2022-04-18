О нас
Аудио новости

Эрдоган: Турция ожидает от ЕС конкретных шагов для ее полноправного членства в союзе

Эрдоган: Турция ожидает от ЕС конкретных шагов для ее полноправного членства в союзе Турция по-прежнему считает своей стратегической целью вступление в Европейский союз и ожидает конкретных шагов для ее полноправного членства в ЕС.
В регионе
18 апреля 2022 г. 22:45
Эрдоган: Турция ожидает от ЕС конкретных шагов для ее полноправного членства в союзе

Турция по-прежнему считает своей стратегической целью вступление в Европейский союз и ожидает конкретных шагов для ее полноправного членства в ЕС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в Анкаре во время ифтара с послами различных стран.

"Последние события в контексте Украины ясно продемонстрировали важность Турции в НАТО. Членство в ЕС остается стратегической целью Турции. Негативные последствия войны в глобальном масштабе показали стратегическое значение Турции для ЕС, особенно в сфере безопасности и энергетики. Я ожидаю, что ЕС предпримет конкретные и значимые шаги, основанные на нашей перспективе полноправного членства", - подчеркнул он.

Напомним, что Турция, являющаяся с 1964 года ассоциированным членом Евросоюза, подала заявку на вступление в ЕС в 1987 году. Переговорный процесс о ее приеме в ЕС начался в 2005 году. Чтобы вступить в союз, Турция должна успешно завершить переговоры с Еврокомиссией по 33 из 35 переговорных пунктов (два не требуют согласования). После этого страны ЕС должны единогласно проголосовать за предоставление Турции членства в Евросоюзе.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Россия применила химическое оружие в Мариуполе
Россия применила химическое оружие в Мариуполе
11 апреля 2022 г. 23:32
В Стамбуле прогремел взрыв
В Стамбуле прогремел взрыв
18 апреля 2022 г. 10:24
В Украине убит еще один российский генерал
В Украине убит еще один российский генерал
16 апреля 2022 г. 18:35
Forbes: Крейсер Москва стал самой дорогой потерей россиян в войне с Украиной
Forbes: Крейсер "Москва" стал самой дорогой потерей россиян в войне с Украиной
14 апреля 2022 г. 21:36
Депутат выступил с резонансным заявлением в парламенте Армении
Депутат выступил с резонансным заявлением в парламенте Армении
14 апреля 2022 г. 14:07
Определены места установки счетчиков электроэнергии в жилых домах и зданиях
Определены места установки счетчиков электроэнергии в жилых домах и зданиях
15 апреля 2022 г. 21:31
В Киеве прогремели мощные взрывы
В Киеве прогремели мощные взрывы
15 апреля 2022 г. 04:15
Пожар на ракетном крейсере Москва локализован
Пожар на ракетном крейсере "Москва" локализован
14 апреля 2022 г. 13:55
Генштаб ВСУ: За сутки отражены 12 атак ВС России, уничтожено 10 танков
Генштаб ВСУ: За сутки отражены 12 атак ВС России, уничтожено 10 танков
18 апреля 2022 г. 10:04
Захарова: Ховаев назначен спецпредставителем по нормализации отношений между Баку и Ереваном
Захарова: Ховаев назначен спецпредставителем по нормализации отношений между Баку и Ереваном
14 апреля 2022 г. 21:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi