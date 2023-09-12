Эрдоган: Турция отправит в Ливию три самолета со спасателями и гумпомощью на борту

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил солидарность с Ливией в связи с гибелью более 2 тыс. человек в результате сильного наводнения.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил солидарность с Ливией в связи с гибелью более 2 тыс. человек в результате сильного наводнения.

Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, в своей публикации в соцсети "X" он выразил соболезнования семьям и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

"Турция поддерживает народ Ливии", - написал Эрдоган.

Он сообщил, что власти Турции приняли решение отправить в ливийский Бенгази три самолета со 168 спасателями и гумпомощью на борту.

Шторм "Даниэль" обрушился на несколько районов восточной Ливии. Больше всего пострадали города Бенгази, Аль-Байда и Аль-Мардж, а также Сусса и Дерна

Число погибших из-за стихийного бедствия в Дерне превысило 2 000 человек, тысячи человек считаются пропавшими без вести.