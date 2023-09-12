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Эрдоган: Турция отправит в Ливию три самолета со спасателями и гумпомощью на борту

Эрдоган: Турция отправит в Ливию три самолета со спасателями и гумпомощью на борту Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил солидарность с Ливией в связи с гибелью более 2 тыс. человек в результате сильного наводнения.
В регионе
12 сентября 2023 г. 11:17
Эрдоган: Турция отправит в Ливию три самолета со спасателями и гумпомощью на борту

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил солидарность с Ливией в связи с гибелью более 2 тыс. человек в результате сильного наводнения.

Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, в своей публикации в соцсети "X" он выразил соболезнования семьям и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

"Турция поддерживает народ Ливии", - написал Эрдоган.

Он сообщил, что власти Турции приняли решение отправить в ливийский Бенгази три самолета со 168 спасателями и гумпомощью на борту.

Шторм "Даниэль" обрушился на несколько районов восточной Ливии. Больше всего пострадали города Бенгази, Аль-Байда и Аль-Мардж, а также Сусса и Дерна

Число погибших из-за стихийного бедствия в Дерне превысило 2 000 человек, тысячи человек считаются пропавшими без вести.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: “Türkiyə Liviyaya xilasedicilər və 3 təyyarə humanitar yardım göndərəcək”
Версия на английском языке Erdogan: Türkiye to send 3 planes with rescuers and humanitarian aid on board to Libya

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