Эрдоган: Турция откроет консульство в Алеппо

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в скором времени откроется турецкое генконсульство в Алеппо, а Анкара продолжит поддерживать новые власти Сирии во всех областях.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в скором времени откроется турецкое генконсульство в Алеппо, а Анкара продолжит поддерживать новые власти Сирии во всех областях.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он сказал во время выступления в парламенте перед фракцией правящей Партии справедливости и развития.

"Мы возобновили работу нашего посольства в Дамаске и скоро открываем наше генеральное консульство в Алеппо. Мы видим, что лидер новой администрации Сирии очень хорошо руководил процессом [в ходе смены власти], и его умеренность и конструктивность были оценены. Мы будем поддерживать Сирию во всем, что ей будет необходимо: от энергетики до образования и здравоохранения, от безопасности до торговли. Мы будем помогать новым властям, чтобы Сирия восстановилась, укрепила свой потенциал и позволила государственным институтам снова выполнять свои основные обязанности", - заявил он.

Ссылаясь на данные ООН, турецкий лидер отметил, что "общая стоимость ущерба от действий прежних властей и разрушений, нанесенных войной в Сирии, приближается к $500 млрд".