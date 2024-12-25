О нас

Эрдоган: Турция откроет консульство в Алеппо

Эрдоган: Турция откроет консульство в Алеппо Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в скором времени откроется турецкое генконсульство в Алеппо, а Анкара продолжит поддерживать новые власти Сирии во всех областях.
В регионе
25 декабря 2024 г. 14:44
Эрдоган: Турция откроет консульство в Алеппо

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в скором времени откроется турецкое генконсульство в Алеппо, а Анкара продолжит поддерживать новые власти Сирии во всех областях.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он сказал во время выступления в парламенте перед фракцией правящей Партии справедливости и развития.

"Мы возобновили работу нашего посольства в Дамаске и скоро открываем наше генеральное консульство в Алеппо. Мы видим, что лидер новой администрации Сирии очень хорошо руководил процессом [в ходе смены власти], и его умеренность и конструктивность были оценены. Мы будем поддерживать Сирию во всем, что ей будет необходимо: от энергетики до образования и здравоохранения, от безопасности до торговли. Мы будем помогать новым властям, чтобы Сирия восстановилась, укрепила свой потенциал и позволила государственным институтам снова выполнять свои основные обязанности", - заявил он.

Ссылаясь на данные ООН, турецкий лидер отметил, что "общая стоимость ущерба от действий прежних властей и разрушений, нанесенных войной в Сирии, приближается к $500 млрд".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

МЧС Казахстана: 29 человек выжили в крушении самолета близ Актау, обнаружены тела четверых погибших
ФотоМЧС Казахстана: 29 человек выжили в крушении самолета близ Актау, обнаружены тела четверых погибших
25 декабря 2024 г. 13:31
В результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
ВидеоВ результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
25 декабря 2024 г. 11:42
Посол Азербайджана: Готовы содействовать контактам между бизнесом в Азербайджане и Казахстане
Посол Азербайджана: Готовы содействовать контактам между бизнесом в Азербайджане и Казахстане
23 декабря 2024 г. 10:40
Глава компании, заинтересованной в поддержке ФК Мингячевир, принял участие в заседании исполкома АФФА - ЭКСКЛЮЗИВ
Глава компании, заинтересованной в поддержке ФК "Мингячевир", принял участие в заседании исполкома АФФА - ЭКСКЛЮЗИВ
18 декабря 2024 г. 12:25
Директор Узатомпрома: Узбекистан строго следует взятым на себя обязательствам
Директор Узатомпрома: Узбекистан строго следует взятым на себя обязательствам
16 декабря 2024 г. 15:38
Министр: Участие Кыргызстана в COP29 открывает доступ к инвестициям для экологических проектов
Министр: Участие Кыргызстана в COP29 открывает доступ к инвестициям для экологических проектов
13 декабря 2024 г. 12:13
Названа ​​причина отсутствия судей на матче Лиги U-15 АФФА
Названа ​​причина отсутствия судей на матче Лиги U-15 АФФА
12 декабря 2024 г. 16:27
Ректор Киевского университета: Гейдар Алиев - образец личности в мировой политике
ФотоРектор Киевского университета: Гейдар Алиев - образец личности в мировой политике
12 декабря 2024 г. 14:11
Украинский депутат: Вскоре роль Азербайджана в укреплении глобальной стабильности станет очевидной
Украинский депутат: Вскоре роль Азербайджана в укреплении глобальной стабильности станет очевидной
12 декабря 2024 г. 13:10
Андрей Боич: Договоренности на СОР29 оставят важный след в борьбе с изменением климата
Андрей Боич: Договоренности на СОР29 оставят важный след в борьбе с изменением климата
11 декабря 2024 г. 10:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi