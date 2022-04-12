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Эрдоган: Турция окажет всевозможную поддержку Пакистану

Эрдоган: Турция окажет всевозможную поддержку Пакистану Состоялся телефонный разговор президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и нового премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа.
В регионе
12 апреля 2022 г. 01:33
Эрдоган: Турция окажет всевозможную поддержку Пакистану

Состоялся телефонный разговор президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и нового премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа.

Об этом передает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно сообщению, президент Турции поздравил Шахбаза Шарифа с избранием премьер-министром Пакистана.

Пожелав, чтобы результаты выборов были полезными для народа дружественной и братской страны, Эрдоган сказал, что Турция внимательно следит за развитием событий в Пакистане, который имеет давнюю историю, дружественные и братские связи.

Турецкий лидер подчеркнул, что его страна будет и впредь поддерживать Пакистан, как и прежде.

Отметим, что вчера новым премьер-министром Пакистана был избран Шахбаз Шариф. Он был единственным кандидатом на пост премьер-министра. За него проголосовали 174 депутата.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Türkiyənin Pakistana hər cür dəstək verəcəyini bildirib

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