Эрдоган: Турция одержит в августе историческую победу

Турция одержит в августе новую историческую победу, заявил президент страны Тайип Эрдоган на фоне сообщений о готовящейся турецкой операции против на севере Сирии.

Как передает Report, об этом сообщают РИА Новости.

"Август в истории Турции всегда был месяцем побед… В числе последних событий можно отметить начатую Турцией в августе (2016 года) операцию "Щит Евфрата" в Сирии, благодаря чему удалось предотвратить создание террористического коридора у турецкой границы. Надеемся, в нынешнем августе к числу исторических побед в нашей истории прибавится еще одна", - говорится в послании Т.Эрдогана по случаю мусульманского праздника Гурбан.

Ранее в Турции заявили, что Анкара начнет военную операцию против сил к востоку от Евфрата на севере Сирии и уведомила об этом Россию и США. Турция может начать такую операцию после 11 августа.