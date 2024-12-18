Эрдоган: Турция никогда не пойдет на компромиссы по поводу целостности Сирии

Турция никогда не пойдет на компромиссы в вопросах территориальной целостности Сирии.

Турция никогда не пойдет на компромиссы в вопросах территориальной целостности Сирии.

Как передает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Ливана Наджибом Микати.

"Нашим приоритетом является нормализация повседневной жизни сирийцев посредством строительства (инфраструктуры и жилья - ред.). Важно для нас и создание там постоянной администрации, охватывающей все слои общества. Это важно также и для стран региона, и для самих сирийцев. Сохранение территориальной целостности и унитарной структуры Сирии - это еще один вопрос, в котором наша страна никогда не пойдет на компромисс", - заявил турецкий лидер.

Говоря о содействии Ливана, Эрдоган отметил, что обе страны согласны, что должны действовать сообща.

"Стабильность Сирии означает стабильность всего региона, который страдает от нестабильности в Сирии на протяжении последних 13 лет. Как и Турция, Ливан без колебаний принял наших сирийских братьев (беженцев - ред.). Общая цель и Турции и Ливана - возродить Сирию. Мы продолжим делать то, что требуется. Конечно, для успешного завершения этого процесса необходима мощная поддержка международного сообщества. Мы ожидаем, что все, кто понимает, что стабильность Сирии означает стабильность региона, внесут свой вклад", - подчеркнул президент Турции.