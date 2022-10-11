Эрдоган: Турция незаменима для Европы

Последние события в мире показывают незаменимость Турции для европейского континента.

Последние события в мире показывают незаменимость Турции для европейского континента.

Как передает Report со ссылкой на агентство «Анадолу», об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении по итогам заседания Кабинета министров республики.

«События в мире свидетельствует о том, что Турция незаменима для Европейского Союза и европейского региона», - сказал он.

Глава государства отметил, что участники прошедшего в Праге саммита Европейского политического сообщества высоко оценили посредническую роль Анкары по урегулированию конфликта между Россией и Украиной.

Касаясь напряженности в отношениях между Турцией и Грецией, президент Эрдоган раскритиковал позицию Брюсселя по данному вопросу.

Глава турецкого государства призвал ЕС пригласить Грецию к диалогу с Анкарой на двусторонней основе, а не поддерживать незаконные инициативы Афин под предлогом европейского единства и солидарности.